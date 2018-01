Prefeitura Municipal troca rotatórias da Avenida Netuno

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana, deu início a substituição das rotatórias da Avenida Ema, em seus principais cruzamentos. O objetivo é garantir um trânsito mais seguro para a população.

As antigas tartarugas dão espaço agora para as rotatórias estilo meio fio. Os canteiros centrais das novas rotatórias receberão plantio de mudas de flores. A ação também visa oferecer um visual alegre e colorido.

De acordo com o Secretário de Obras, Vicente Paulo Dias (o Romário), a substituição das rotatórias vem sendo realizada em toda a cidade, nas principais vias de tráfego. O que, segundo ele, contribui para que as pessoas realizem os cruzamentos com mais cautela, visto que as rotatórias de meio fio são maiores que a outra.

“É uma rotatória cheia de plantas, evitando que os motoristas passam por cima, como ocorreu diversas vezes com as tartarugas. A mudança gera uma visibilidade melhor para a cidade e uma segurança no trânsito”, afirma Romário.

*Assessoria

