Polícia Civil / SIG de Costa Rica apreende arma de fogo após investigação

Na tarde de terça-feira (30), o SIG (Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil) em Costa Rica, esclareceu um crime de furto ocorrido na cidade e conseguiu retirarar de circulação uma pistola calibre 32.

De acordo com informações do Dr. Alexandro Mendes Araújo, Delegado da Polícia Civil de Costa Rica, as investigações seguem em andamento no sentido de recuperar os documentos e valores furtados.

A Polícia Civil de Costa Rica sempre testá trabalhando com o dever de buscar a verdade e a justiça.

Fonte: MS Todo Dia

