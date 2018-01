Mudança na cobrança do DPVAT confunde donos de veículos

Mudança na forma de cobrar o seguro DPVAT tem confundido os proprietários de automóveis e motocicletas de Mato Grosso do Sul. Acostumados em quitar a obrigação junto com o licenciamento do veículo, a maioria dos que têm carro, não sabe o prazo para pagar o seguro que vence nesta quarta-feira (31).

Desde 2015 a cobrança do seguro obrigatório deixou de ser feita juntamente com o pagamento do licenciamento anual e agora, tem como data de vencimento, a cota única para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Quase todos os que têm carro não foram devidamente avisados pela Seguradora Líder, concessionária para o DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores) em todo o Brasil.

Existente desde 1974, o DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre. O DPVAT oferece coberturas para três naturezas de danos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares.

Como a cota única do IPVA de Mato Grosso do Sul vence no dia 31 de janeiro, o vencimento do Seguro DPVAT também ocorre nesta data. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), não é infração de trânsito conduzir veículo com o DPVAT atrasado.

O boleto desmembrado está disponível no site da Seguradora Líder, empresa que define os valores, prazos, forma de pagamento, reajustes e a cobertura do seguro. Para emitir a guia avulsa do seguro, basta acessar o link https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br.

A reportagem entrou em contato com seguradoras autorizadas pela Líder, mas cada local passava uma informação diferente. Alguns, informaram que a vigência do seguro é para todo o ano de 2018, outros, afirmam que o seguro é válido por 12 meses, a partir da data de pagamento. A Líder foi procurada, mas até o fechamento da matéria não informou se o proprietário que não pagar o DPVAT até hoje, fica descoberto.

