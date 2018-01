Justiça bloqueia bens e conta bancária de ex-presidente da Câmara de Água Clara, MS

A Justiça de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande, bloqueou bens e conta bancária do ex-presidente da Câmara Municipal Valdeir Pedro Carvalho (PSDB). A decisão atende a um pedido do Ministério Público Estadual (MPE-MS) que inclui quatro empresas e um contador, totalizando R$ 119.042,64.

Por telefone, Valdeir conversou com a reportagem da TV Morena e negou as acusações. O ex-vereador disse que vai recorrer da decisão judicial, ressaltando que todas as medidas tomadas, durante a sua gestão, tiveram aval jurídico da Câmara.