Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Boa influência para o romance e o casamento. Está na hora de você dar uma mãozinha à sua sorte. Talvez não consiga hoje ou nestes próximos dias, gozar de inteira liberdade que precisa. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior recompensa num futuro próximo.

TOURO – Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite, também, as questões extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que possa prejudicar sua tranquilidade no lar, moral e saúde. Apenas na vida amorosa você poderá ter algum contratempo.

GÊMEOS – Não confie muito em pessoas estranhas e nas novas amizades que fizer hoje. Por outro lado, conseguirá realizar boa parte de seus anseios e de desejos, relacionados com campo profissional. Os astros revelam que alguns momentos de inspiração neste dia devem motivá-lo a alguma realização concreta.

CÂNCER – Momento dos mais benéficos para tratar com o sexo oposto, padres, pastores, políticos e militares. Poderá, também se for livre de compromissos, iniciar romance com pessoa da família. Você deve intensificar as suas atividades profissionais.

LEÃO – Excelente intuição e êxito nos assuntos religiosos e legais estão previstos para você. Êxito no exterior e ao trato com pessoas de alto nível social e de inteligência. Você pode passar momentos agradáveis junto aos amigos, e no trabalho, você conseguirá desenvolvê-lo com muita criatividade.

VIRGEM – Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal, mental e espiritual. Evite assumir compromissos com colegas de trabalho ou amigos. As suas reações, devem ficar restritas aos estímulos de terceiros. Dificuldades no plano financeiro são frutos de impulsos sem reflexão.

LIBRA – Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. O sol lhe é favorável, amparando-o no campo profissional e financeiro. Cuidado com os repentes inescrupulosos que em nada irão ajudá-lo.

ESCORPIÃO – Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende. Terá o favor de autoridades e de parentes. Adote uma posição preventiva, evitando compromissos além dos que possa cumprir. Sucesso cultural e público.

SAGITÁRIO – Criaturas ou ocorrências dispersivas poderá desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o trabalho e saúde. Os astros revelam que você deve desenvolver a sua capacidade de conquista, apelando para o seu charme.

CAPRICÓRNIO – Será bem sucedido hoje, se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para os estudos, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar servidores, contar com favores, endosso, fianças. Assim agindo, você estará estimulando ao menos a curiosidade de algumas pessoas do sexo oposto.

AQUÁRIO – Procure estabelecer um equilíbrio emocional. Evite confusões. Por está razão, faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático e observador. Siga sua intuição. Dê atenção a sua família e saiba que ela exercerá uma influência muito boa em você.

PEIXES – Por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste dia, você será vencedor, devido ao bom aspecto astral reinante em seu horóscopo. Evite tensões, entendendo-se da melhor maneira possível com todos. Tendência a se apegar mais às coisas materiais, enquanto por outro lado, tendência de aceitar maiores desafios.

