Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

K2 mente para fugir da ultrassonografia, e Dóris tenta acalmá-la. Tato serve um doce japonês para Benê, que se atrapalha ao tentar usar os hashis. Dóris descobre que K2 nunca esteve grávida e exige que ela revele a verdade a todos. Fio lê o jornal de uma cliente e se impressiona com as notícias. K1 oferece ajuda a K2 sob condição de contar a verdade para Tato. Rafa e alguns amigos ofendem Lica, Samantha, Gabriel e Felipe na rua. Guto sugere que ele e Benê morem em uma república quando entrarem para a faculdade. Roney ouve o que Rafa fez contra Gabriel e Lica, e decide conversar com Bóris. Fio descobre que um conhecido foi morto. As Five treinam com Benê durante o jantar. K2 foge, e K1 decide contar a verdade para Tato.

TEMPO DE AMAR

Reinaldo repreende Lucinda pelo que ela fez para manter Inácio longe de Maria Vitória. Nicota conta a Maria Vitória sobre a ida de Lucinda à pensão. Reinaldo descobre que a filha deu as cinzas de Dalva como se fossem as de Inácio. Bernardo revela a José Augusto o verdadeiro nome de Lucerne. Reinaldo diz a Emília que não quer que seu filho com Eunice conviva com Lucinda. Celeste pensa em Conselheiro. Tomaso e Giuseppe saem à noite e sentem falta de Natália e Helena. José Augusto entrega a Albertine uma grande encomenda e Lucerne desmaia ao receber o pacote.

DEUS SALVE O REI

Afonso afirma que, por causa dele, Virgílio é capaz de fazer Martinho perder a casa. Brice tira o feitiço de Rodolfo e vai embora do castelo. Constantino avisa a Catarina que eles devem ficar de olho em Demétrio. Catarina alerta a Constantino que Augusto não o perdoaria se soubesse que ele insurgiu contra o seu próprio rei. Amália e Virgílio discutem. Diana repreende Virgílio por ter comprado a dívida de Martinho. Afonso diz a Oséias que precisa conseguir o dinheiro para pagar a dívida a Virgílio e garantir a casa de Marinho. Petrônio afirma a Orlando que Rodolfo precisará se casar para conquistar o respeito de Montemor. Rodolfo informa a Orlando e Petrônio que pensará na proposta do casamento. Virgílio ameaça Afonso de despejar todos se a dívida da casa de Martinho não for paga em até 30 dias. Afonso cogita pegar com Rodolfo o anel de rubi que sua avó lhe deixou. Demétrio comunica a Augusto que o exército de Lastrilha se aproxima do castelo. Constantino oferece seus homens a Augusto para ajudar na defesa de um possível ataque ao castelo. Augusto diz a Demétrio que aceitará a proposta de Constantino. Constantino garante a Catarina que eles têm a chance de conquistar a confiança do rei. Rodolfo decide se casar com Catarina.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara descobre que Raquel será a juíza da audiência de guarda. Gael agride Odair, e Nádia chama a polícia. Vinícius questiona Sophia sobre o que fazer com Gael. Aura insiste que Gael volte para a terapia. Leandra não deixa Norival sair do hotel. Caetana se preocupa com o comportamento de Rato. Clara procura Adriana. Jô reclama de Henrique defender Elizabeth. Adriana questiona Clara sobre seu relacionamento com Patrick. Renan sugere que Elizabeth volte a pensar em ser estilista. Jô descobre que seu casamento com Henrique não é válido. Laura mente para não ter relações íntimas com Rafael. Leandra aparece no bordel, e Caetana a alerta sobre Rato. Renato suspeita dos planos de Tônia e afirma que ela não terá sucesso. Rafael telefona para Renato e avisa que vai retornar ao trabalho. Clara pede a Renato que descubra o motivo do fim da lua de mel de Rafael. Amaro solicita a Rosalinda que prepare um jantar especial para ele e Estela. Samuel reclama dos elogios que Helder faz para Suzy. Raquel recebe a visita de Patrick. Patrick conta a Clara sobre sua ida ao gabinete de Raquel. Clara e Patrick se beijam.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Lúcia não aceita as desculpas de Maricruz e debocha dizendo que Otávio vai abandoná-la. Eusébio tenta violentar Soledade. Dionísia flagra o peão e grita para que a solte. Eusébio tenta afugenta-la e Soledade consegue escapar e se esconde. Maria aconselha Maricruz a não vir mais à fazenda e esperar que Otávio a procure. Otávio comenta com Ester que não encontra uma solução para seu relacionamento com Maricruz e ela o aconselha a fugir. Contrariando as ordens do avô, Maricruz volta à fazenda para procurar Otávio, que fica feliz ao vê-la. Lúcia dá dez minutos para que Miguel expulse Maricruz da fazenda ou ela irá embora para sempre. Miguel pede a Otávio que tire Maricruz da fazenda e lembra que se casou com ela apenas por vingança. Maricruz ouve a conversa e vai embora arrasada. Ao perceber que Maricruz foi embora, Otávio quer ir atrás dela, mas é impedido por Miguel. Maricruz, chorando e repetindo que Otávio não a ama, entra no rio e quase se afoga na parte mais funda. José Antonio salva sua vida. Lúcia diz a Miguel que, assim que Otávio voltar para a capital, faça o possível para que Maricruz e sua família deixem o povoado. Ramiro e Maria cuidam de Maricruz. Dionísia se encontra com Ofélia e conta que Eusébio a engana. Otávio fica sabendo o que aconteceu com Maricruz e vai até a cabana para visitá-la. José Antonio conta que ela tentou se suicidar e Otávio diz a ela que tudo que ouviu era mentira. Maricruz expulsa Otávio da cabana e diz que não quer voltar a vê-lo. Maricruz diz a Ramiro que mesmo que morra de tristeza, não pretende voltar a ver Otávio.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

CARINHA DE ANJO

Inácio diz para Diana que levou bronca da Madre e para não decepcioná-la os dois precisam decidir quem segue adiante com o trabalho no colégio e quem irá acompanhar a dupla na carreira. Madre Superiora conta para Páscoal que Antonieta está internada sem previsão de alta e que ela lhe autoriza a visitar a mulher. Bárbara e Frida dizem para Dulce Maria que se Gustavo casar com Cecília ela irá deixar de sonhar com a mãe. Estefânia convence Gustavo a convidar Leonardo para o casamento. Páscoal vai ao hospital e entrega flores para Antonieta. Dulce tem comportamento arredio com Cecília e deixa ela surpresa. O delegado Peixoto é surpreendido com a chegada de uma inspetora Olívia (Noemi Gerbelli) para averiguar o trabalho policial na cidade. Dulce conta para Fabiana o que Frida e Bárbara lhe disseram a respeito do sonho. A noviça disse ser mentira e aconselha ela a conversar com Cecília. Tuca sai para almoçar com Juju e Emílio. Dulce conversa com Cecília.

BAND

AMOR PROIBIDO

Elif e Behlul discutem sobre os preparativos para o casamento. Katia discute com Nesrim na lavanderia. Deniz e Bihter culpam Behlul pelo desmaio de Nilay.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Diogo está com flores na entrada da redação e procura por Bárbara que tenta disfarçar a surpresa. Zoe ali com ela. Diogo entrega as flores para Bárbara que agradece. Zoe sorri. Ricardo faz um discurso para celebrar os cem anos do banco fundado pelo avô Giancarlo Montana. Tiatira conversa com Monique e diz que está arrasada pois tinha planejado uma viagem para o Peru, mas foi aconselhada a desistir porque o período é péssimo. Oziel e Marta discutem com Saulo sobre adotar uma criança refugiada. Robinson coloca algumas roupas na mala e quando vai sair encontra Esmirna e Wallace. Benjamim diz à Estela que já está voltando para Nova Iorque e Estela o questiona se ele está fugindo de alguma coisa. Robinson diz para a mãe que gastou o dinheiro que roubou com droga para vender e vai embora. Ricardo pede que Ariela se livre do Sheik Farak. Alice conta para Laodi que viu tudo o que acontecia enquanto o Tiago a operava. Zoe conta à Sabrina que terminou com Benjamin. Ricardo recebe um tablete de Ariela. Verônica e Débora discutem. Sheik Farak e Radija estão no carro que começa a acelerar e o motorista se apavora. Farak pede para que pare o carro. Débora diz à Verônica que Ricardo não deveria ter nascido. Ricardo controla o carro em que está o Sheik Farak e Radija através do tablet. Sheik Farak e sua esposa Radija estão abraçados, desesperados. O carro dá uma guinada inesperada e cai no abismo.

