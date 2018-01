Sistema de emissão de NFE de Chapadão do Sul já está disponível

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio do Departamento de Auditoria Tributária, informa a todos os contribuintes do município que o sistema online para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – Nfe está funcionando normalmente.

A manutenção teve início no domingo, dia 28, a partir das 12h e a previsão para o retorno do sistema era para quarta-feira, 31, mas com o rápido trabalho da equipe responsável, o sistema já está disponível nesta terça-feira, 30.

Os usuários e senhas dos contribuintes continuam os mesmos. Caso esqueça a senha, o contribuinte tem a opção de clicar em “Esqueci a Senha”.

A Administração Municipal agradece a compreensão de toda população e ressalta que a manutenção se fez necessária para melhorias do sistema.

Clique aqui para entrar no sistema de emissão de NFE.

*Assessoria de Imprensa

Comentários