Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – A posição da lua é ótima para compra e venda de propriedades e para construir casa própria se ainda não têm. Ótimo para o amor. Melhora da saúde, mas não se descuide. Os amigos bem situados cooperarão consigo na solução de problemas de grande importância.

TOURO – Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas. Dia favorável para novas amizades que o ajudarão a progredir muito. Sucesso nas associações, nos negócios, nos assuntos de dinheiro. Bom período para empréstimos ou favores. Conte sempre com a sua própria capacidade de ação não envolvendo outras pessoas naquilo que é de sua responsabilidade.

GÊMEOS – Dia propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Evite, porém assinar documentos que possam comprometê-lo. Evite atritos com filhos ou pais e as pessoas que dizem ser amigas. Ótimo ao romance. Boa saúde.

CÂNCER – Período em que pode contar com as melhores condições nos negócios, nas especulações e obrigações sociais. Haverá melhoria no campo amoroso e familiar, se for mais atencioso. Chances em jogos.

LEÃO – Alguém da sua família poderá lhe dar sugestões ou orientações neste dia ou, o mais tardar, amanhã. Dia promissor de felicidade sentimental e harmonia doméstica. Acautele-se em relação a sua saúde. Previna-se contra os inimigos ocultos.

VIRGEM – Período muito bom para você. Se entender perfeitamente com sua família e com seus superiores e colega de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro. Pode realizar negócios e amar, pois será bem sucedido.

LIBRA – Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Pessoas amigas vão favorecê-lo em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora. Você vai exercer muita influência durante este período junto aos amigos, conhecidos e colegas de trabalho.

ESCORPIÃO – Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo poderá acabar bem hoje. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com problemas de dinheiro ou crédito. O fluxo astral o favorece nas amizades e na vida familiar.

SAGITÁRIO – Aproveite este benéfico dia para promover seu sucesso social, profissional e material. Saiba, pois, que uma excelente conjunção astral o está favorecendo. Bom para o comércio e indústria de papéis e embalagens. Saiba o que vai falar ou o que vai fazer em relação aos familiares para que eles não se ressintam de uma frase mal colocada.

CAPRICÓRNIO – Suas energias poderão ser empregadas com resultado. No entanto, evite assumir compromissos contra os seus interesses, mesmo que seja para agradar alguém. Nesta fase do ano, você não deve perder um só dia para realizar tudo o que houver de importante.

AQUÁRIO – Todas as coisas que contenham arte, música e beleza atrairão sua atenção. Dê vazão aos seus instintos e sentimentos nobres. Poderá chegar a excelentes resultados e boas conclusões. Momento excepcional que favorece a saúde e a família.

PEIXES – Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate com pessoas desconhecidas. Tenha cautela. Algumas rivalidades e divergências em relação ao trabalho poderá ocorrer. Uma pessoa do sexo oposto continuará merecendo a melhor da sua atenção.

