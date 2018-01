Fundado o CTG Rincão da Saudade em Chapadão do Céu

No dia 25 de janeiro de 2018, no Quiosque da Odete, às 20 horas sob a liderança do Professor Martins reuniram-se simpatizantes do tradicionalismo gaúcho com a finalidade de fundar um CTG (Cento de Tradições Gaúchas). Após a definição do nome como CTG Rincão da Saudade foram apresentados os nomes e realizada a posse da patronagem:

PATRÃO E PATROA: Cláudio Duarte e Mirta

VICE-PATRÃO E VICE-PATROA: Altair Oliveira e Liara

DIRETOR ARTÍSTICO: Professor Martins

DIRETOR DE CULTURA: Marlene Azeredo

DIRETORES DE PATRIMÔNIO: Luiz Henrique Minucelli e Mauro Hoff

CAPATAZ DE CAMPEIRA: Renato ( Cabeção)

1º SECRETÁRIO: Nathalia Fernandes Lima

2º SECRETÁRIO: Bruna Eich

1º FINANCEIRO: Manoel Veloso dos Santos

2º FINANCEIRO: Miguel Vogt

DIRETORIA DE CHURRASCO: Miguel Vogt, Sérgio Piltz, Valdecir Blatt, Altair Oliveira e Célio Fosch

DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Maria Isabel Shiouski/ Mauri Wierrbicki

XIRÚ DAS FALAS: Renê Ross

MADRINHA E PADRINHO DA INVERNADA MIRIM: Carina e Marcos Palharini

MADRINHA E PADRINHO DA INVERNADA JUVENIL: Valdecir Blatt e Lucilene

MADRINHA E PADRINHO DA INVERNADA ADULTA: Paulo Brasil e Cleide

1ª MADRINHA(e PADRINHO) DO CANTO, MÚSICA E POESIA: Ivone e Miguel Vogt

1ª MADRINHA DO CANTO, MÚSICA E POESIA: Isolde e Manoel Veloso dos Santos

Após as apresentações, o Patrão Cláudio Duarte falou que sempre esteve a par e conviveu com CTG e que participou de fato quando de sua vinda para Chapadão do Céu em 1998 e agora tem um compromisso muito maior. Mirta destacou que está muito feliz de estar à frente da patronagem repassando valores para os nosso filhos e jovens de maneira geral.

Membros do CTG Cultivando a Tradição de Chapadão do Sul estiveram presentes dando o apoio técnico.

Também ficou definido que vão acontecer visitas a escolas e nas rádios para divulgar sobre os ensaios das invernadas artísticas e também com divulgação nas mídias abrindo assim a participação para a sociedade Céu-chapadense. Quem quiser participar sinta-se convidado e seja bem-vindo.

Rene Roos

