Diretores da Cerradinho Bioenergia visitam prefeito para anunciar investimento no municipio

A Cerradinho Bioenergia S.A anunciou hoje, durante reunião com o prefeito de Chapadão do Céu, Rogério Pianezzola, investimento de R$ 280 milhões na construção de uma nova planta produtora de etanol de milho. O Projeto aumentará a produção de etanol em 230.000 m³, equivalente a 50% da capacidade atual, consolidando a usina como o maior complexo industrial de produção de bioenergia da América Latina.

Com previsão de 14 meses, a obra empregará mais de 500 pessoas e outros novos 50 postos de trabalhos serão gerados com o início operacional da planta, previsto para maio de 2019. Após inaugurar em 2017 a ampliação da cogeração de energia, o projeto de etanol de milho confirmará a CerradinhoBio como referência em bioenergia no país.

O prefeito Rogério Graxa recebeu em seu gabinete o presidente do conselho administrativo e sócio proprietário da CerradinhoBio, Luciano Sanches Fernandes, e o presidente da CerradinhoBio, Paulo Motta. Os executivos explicaram que a planta utilizará as melhores tecnologias existentes internacionalmente para diversificar sua fonte de matérias-primas e, a partir do milho, produzir biocombustível e produtos para alimentação animal.

De acordo com a empresa, a nova planta também produzirá óleo e DDGs (Dried Distillers Grains with Solubles), produtos que recuperam 100% das fibras, proteína e gordura contidas no milho, e que serão destinados ao mercado de nutrição animal, ampliando assim o portfólio de produtos da empresa. As tecnologias e processos aplicados assegurarão que a nova fábrica opere sem a geração de qualquer tipo de resíduo, transformando toda a matéria-prima e insumos em produtos.

O projeto de expansão prevê uma ocupação de 190 mil metros quadrados, situados ao lado do atual parque da CerradinhoBio, em Chapadão do Céu. Para o prefeito, trata-se de uma informação positiva para o município.

“É um alto investimento, que gerará mais de 500 empregos diretos para a nossa população. Além dos empregos indireto. E a empresa também irá dobrar seu faturamento o que, consequentemente, aumenta os impostos que são pagos, e a qualidade de vida em nossa cidade”, afirma Graxa.

Além disso, Rogério destaca que a produção de milho de Chapadão do Céu terá mais um comprador na disputa pelo cereal, o que valorizará o produto local. “A empresa garantiu que irá comprar milho produzido no município e na região. O nosso milho terá um valor agregado”, diz.

