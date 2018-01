Deputado Estadual Henrique Arantes esteve reunido com vereadores em Chapadão do Céu

Eleito, no “8° Prêmio Mais Influentes da Política de Goiás 2018”, realizado pela Contato Comunicação, como o segundo deputado estadual mais influente no estado. O Deputado Estadual pelo PTB, Henrique Arantes, esteve em Chapadão do Céu, reunido com os vereadores do PTB no Legislativo Paulo A. de Pádua, Jair Carneiro, vice Prefeito Alcides de Sá Soares e demais vereadores, tratando do momento político atual e o posicionamento do PTB nas próximas eleições.

Henrique Paulista Arantes atualmente exerce seu segundo mandato como deputado estadual (eleito em 2010 e em 2014), ocupando a segunda vice-presidência da Assembleia Legislativa e a presidência da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Casa. Foi secretário de Estado de Cidadania e Trabalho de Goiás (2011 a 2013) e vereador em Goiânia (2009 a 2010).

De 2011 a 2013, Henrique Arantes ocupou a Presidência do Conselho Estadual do Cooperativismo em Goiás e, em 2012, também foi presidente do Conselho Estadual do Trabalho. Foi convidado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) para representar o Estado de Goiás na 102ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, na Suíça, em junho de 2013.

