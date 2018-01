Costa Rica: Dois ministros deverão participar das inaugurações de obras nesta sexta-feira 02

A Prefeitura de Costa Rica está convidando toda população e para inauguração de obras, que acontecem no próximo dia 02 de fevereiro na cidade, a partir das 16hs00, com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais.

Está sendo ventilado na cidade, que as inaugurações das obras, terá a presença de dois Ministro de Estado. Fala-se no Ministro das Cidade Alexandre Baldy (GO) e do ministro Carlos Marum

São elas: Novo prédio do CAPS, o campo de gramado sintético, Pavimentação Asfáltica Jardim Novo Horizonte e Estação de Tratamento de Esgoto. As obras foram realizadas com recursos do governo federal através de convênios.

