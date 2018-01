Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Keyla se surpreende com a revelação de K1 sobre a falsa gravidez de K2. Roney finge gostar das músicas que Gabriel coloca na lanchonete. Benê conversa com Renata sobre o jantar com os pais de Guto. Malu conta a Edgar a ideia que teve para aumentar os lucros do colégio. Felipe sai com Gabriel e Lica para grafitar. Samantha e MB pensam em fazer um novo clipe da banda. Tina comenta com Anderson sobre a preocupação com Mitsuko. Benê pede a Tina para ajudá-la no jantar com os pais de Guto. Clara indica Fio para um trabalho na agência de Luís. Benê sugere a Guto que eles jantem no restaurante de Noboru. Keyla tenta convencer K2 a contar a verdade para Tato. JM exige colocar algumas empresas no nome de MB. K2 pede para ter uma conversa séria com Tato.

TEMPO DE AMAR

Inácio pede a Henriqueta que não deixe ninguém se aproximar de Mariana. Tereza ouve uma conversa entre Delfina e Vasco. Alzira reclama com Celina por não ser escolhida para madrinha de casamento de Maria Vitória. Artur faz uma serenata para Celina. Nicota expulsa Geraldo da pensão. Gilberte não consegue descobrir o que Felícia fez para ganhar o presente de Teodoro. Natália não aceita o dinheiro de Tomaso para pagar a dívida com Lucerne. Lucerne leva José Augusto a um orfanato. Maria Vitória conta a Celeste o que Lucinda fez contra ela. Geraldo dá seus ingressos de cinema para Helena e Natália. Giuseppe tenta se manter longe de Gilberte. Edgar afirma a Olímpia que voltará para a fazenda antes do casamento de Vicente. Celina procura Artur. Conselheiro tenta consolar Olímpia. Maria Vitória vai com Vicente falar com o pai, que esconde Lucerne em sua suíte.

DEUS SALVE O REI

Afonso é preso. Petrônio e Orlando ficam petrificados diante de Brice. Martinho informa a Amália que, na ausência de Augusto, a princesa é a única que pode livrar Afonso da prisão. Orlando avisa a Cássio que ninguém consegue tirar Brice do castelo, por não resistirem aos seus encantos. A mandingueira chamada por Rodolfo explica ao rei que apenas um homem de coração puro poderá expulsar Brice do castelo. Catarina desconsidera as recomendações de Demétrio e decide tratar Afonso como um preso normal. Rodolfo ordena que seus súditos procurem um homem do coração puro. Demétrio comunica a Afonso que Catarina não deu previsão de quando tratará do seu julgamento. Rodolfo identifica Osiel como um homem de coração puro. Saulo explica a Selena sua dificuldade em falar sobre sua condição de órfão. Oséias avisa a Amália que Catarina é uma pessoa difícil. Constantino descobre que Catarina não libertou Afonso da prisão. Tiago diz a Amália que Afonso ainda ficará um tempo na prisão. Amália decide procurar Catarina e entra no castelo sem ser vista. Amália acaba entrando na biblioteca e se depara com Catarina.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Laura e Rafael se casam. Clara tem um mau pressentimento e pede para voltar para casa com Renato e Patrick. Natanael vai à casa de Clara e ameaça matar Elizabeth. Henrique chega ao local e ouve a discussão do pai com Elizabeth. Henrique entra no quarto e impede Natanael de atirar contra Elizabeth. Natanael tem um ataque cardíaco e é levado para o hospital. Irene e Adinéia se unem para separar Samuel e Cido. Natanael morre, e Adriana culpa Elizabeth. Rafael e Laura viajam para a lua de mel. Rato não gosta quando Leandra avisa que seu noivo, Norival, está chegando para encontrá-la. Tônia e Zé Victor passam a noite juntos. Amaro se preocupa com o que Mercedes disse para ele. Irene fala mal de Cido para Samuel. Aura discute com Gael por ciúmes e o questiona sobre Clara. Clara e Adriana se reconhecem como irmãs. Lorena estranha o silêncio de Vinícius depois do casamento de Laura. Laura e Rafael têm sua noite de núpcias.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Otávio diz a Maricruz que não pode voltar com ele para a fazenda depois de ter agredido Lúcia. Ela pede a Otávio que não a deixe, mas ele volta para a fazenda e ela desmaia. Lúcia proíbe Maria de levar comida para Maricruz e ameaça demiti-la se não cumprir suas ordens. Lúcia diz a Miguel que não teve nada a ver com o que aconteceu com José Antonio. O delegado comenta com Miguel que o atentado sofrido pelo peão pode ter sido por ciúmes. Maricruz entra escondida na fazenda para pedir comida. Santa e Maria decidem ajudá-la, mas Eusébio aparece e a expulsa da fazenda. Maria conta a Otávio que Lúcia a proibiu de dar comida para Maricruz. Indignado, ele decide ir pessoalmente levar a comida e lembra Lúcia que ele também é dono da propriedade. Maricruz comenta com Otávio que sofreu um desmaio e pergunta se pode estar grávida. Otávio diz a Maricruz que vai construir uma casa para ela e sua família. José Antonio diz a Eusébio que está apaixonado por Maricruz. Lúcia diz a Miguel que se Maricruz voltar, irá embora da fazenda. José Antonio diz a Otávio que se Maricruz fosse solteira se casaria com ela. Maricruz procura Lúcia e pede perdão.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Mariana fica furiosa ao saber da decisão do juiz. Fernanda diz a todos que não quer a fortuna do avô e explica que quer viver com aquilo que conseguir por esforço próprio. Nem Carlos consegue convencê-la do contrário. Luiz telefona para Fernanda, pergunta se já o perdoou e conta que foi ele quem informou o juiz sobre o testamento falso. Fernanda pede a ele que não volte a telefonar. Apolinário diz a Luiz que precisa lhe pagar se quiser sair da cadeia. Fernanda se sente mal depois de conversar com Luiz e se culpa por não poder perdoá-lo.

CARINHA DE ANJO

Juju diz para a mãe que quer aproveitar a presença do pai antes que ele suma novamente. Silvana está acompanhada de Leonardo e encontra com Cristóvão na praça. A secretária provoca o advogado. Irmã Didi faz a inscrição surpresa de Zé Felipe para o time mirim de futebol de Doce Horizonte. Cecília e Gustavo convidam Páscoal para ser o padrinho de casamento deles ao lado de Fabiana. Páscoal conta para Fabiana que entrará com ela. Dulce diz ao pai que prefere ficar no colégio com Lulu.

BAND

AMOR PROIBIDO

Hilmi e Fierdevs discutem no apartamento de Nihat. Suleyman faz um bolo de presente de aniversário de casamento para a esposa. Deniz conta sobre seu passado a Nilay. Becir destrata Nilay e Cemile o apoia. Bihter acha ter visto Behlul na recepção do hotel em Londres.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Bárbara e Diogo estão com choque. Bárbara leva a mão até o pescoço de Alice e vê que ainda tem pulsação e grita para chamarem os paramédicos. Bárbara se depara com armas no chão e o corpo do assassino caído. Dudu Poeira se aproxima e deduz que ele matou todo mundo e depois se matou. Ezequiel e Jonas recebem a notícia de que Alice está no hospital. Tiago vê Alice no hospital e diz que quer cuidar dela. Ele faz a cirurgia. Celeste e Bárbara recebem atendimento no hospital. Dra. Glaucia encontra com Jonas e Laodicéia no hospital e dá a notícia que Dr. Tiago está fazendo a cirurgia em Alice e que ela corre sim risco de vida. Dudu, Natália e César estão no local do crime e já possuem a identificação do assassino. Dudu diz que o assassino estava desempregado e levou um fora da noiva. Bárbara vai até o apartamento de Zoe e conta o que aconteceu. Zoe e Benjamin discutem e se separam porque pensam muito diferente sobre a fé. Zoe acha que não tem como dar certo um relacionamento já que ela acredita em Deus e ele não. Ricardo diz para Luca que precisa da presença dele no leilão que acontece em sua casa para emocionar a todos. Bruno pressiona Talita a contar a verdade para que Esmirna não leve a culpa. Benjamin chega e conta que se separou de Zoe. Ele pede para Talita levá-lo até a casa do Guto para ter acesso ao computador e descobrir quem vazou a foto dela. Tiago dá a notícia aos pais de Alice que deu tudo certo na cirurgia e ela está se recuperando. Débora tira satisfação com Ricardo sobre a presença de Ariela no leilão. Ricardo diz que ela é importante para seus planos. César entra na sala de interrogatório com os arquivos sobre os velhos e novos assassinatos. César diz a Nicanor, que está algemado, que tudo o que ele havia contado era verdade sobre a amante de seu pai que escapou quando ele foi morto. E Nicanor o provoca dizendo que o pai de César foi vítima e não herói. César fica nervoso.

