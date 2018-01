Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje. Tome cuidado também com os inimigos ocultos e opositores, pois estes estarão prontos a prejudicá-lo em algum sentido. Bom, porém as pesquisas, investigações e ao amor.

TOURO – Um aspecto astral muito poderoso está contribuindo para uma ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões. Acredite em si. Seja otimista.

GÊMEOS – Obstáculos provindos de terceiros não lhe afetarão neste dia, pois tudo indica que terá muito sucesso no trabalho, na vida social e elevará suas finanças através de negócios bem entabulados. Boa saúde e êxito amoroso. Saúde tranquila.

CÂNCER – Tudo o que disser respeito ao interesse pessoal e romântico, estará sob a influência benéfica de Júpiter e da atual fase da lua. Mantenha-se na mira do desenrolar dos acontecimentos e espere sucesso em muitos setores. Hoje você estará mais preocupado com a sua vida profissional.

LEÃO – As novas amizades que tem feito ultimamente, agora se apresentarão de forma agradável e benéfica para você. Por outro lado, você deve dar mais atenção aos familiares, e a pessoa amada. Procure ser mais prático e observador.

VIRGEM – Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado por um colega do sexo oposto. Você saberá como contorná-lo. À tarde, terá uma fase feliz e promissora. Para as coisas do amor, muita neutralidade. Tudo o que você procurar fazer, deverá ser revestido de sutileza.

LIBRA – Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para os estudos, cuide melhor de sua saúde. Evite brigas com os inimigos. Tudo mudará para melhor se você conseguir ser mais racional. Procure desfrutar o máximo, tudo o que as pessoas têm a lhe dizer.

ESCORPIÃO – Bom dia para iniciar negócios relacionados com a indústria, e propriedades. Não deixe de olhar e zelar pelo bem de seus familiares e não fuja das suas responsabilidades e problemas. A sua mente ativa e as suas ideias bastante objetivas vão ajudar você a colocar em prática um plano mais organizado no trabalho.

SAGITÁRIO – Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais de um modo geral e será bem sucedido profissionalmente. Indicações de muita harmonia no âmbito familiar, e se for solteiro, boa fase para decisões que envolvam casamento.

CAPRICÓRNIO – Deverá evitar discussão, atritos e disputas com autoridades, com pessoas de boa disposição e com seus inimigos declarados e rivais. Por outro lado, o dia promete êxito em novas associações e no trabalho. Não fique espalhando por aí as suas possíveis novidades referentes ao trabalho e ao seu progresso profissional.

AQUÁRIO – Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Atravessa um bom período material do ano. Poderá progredir muito através do próprio esforço. Pessoas expansivas poderão fazer você mais feliz neste dia.

PEIXES – Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. O dia indica possibilidades para consultas a médico ou dentista. Hoje, você não deve discutir nem brigar com ninguém. As influências também são favoráveis aos assuntos sentimentais.

