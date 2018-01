Frota Municipal de Veículos do Transporte Escolar passa por vistoria geral

Visando atender com qualidade e segurança os usuários do transporte escolar, toda a frota de veículos do transporte escolar da prefeitura passa por um processo rígido de avaliação e manutenção de peças e equipamentos, antes da inspeção veicular obrigatória do Detran.

Na última sexta-feira (26), o prefeito Rogério e o vice-prefeito Fernando estiveram acompanhando as vistorias, que já estão em sua fase final.

Para cumprir todas as metas e obrigações legais, relativas ao transporte escolar a frota municipal, que nesse ano será composta por 04 veículos na zona rural, 01 veículo na zona urbana e 01 veículo reserva, já iniciou processo de vistoria veicular no Detran-MS/Figueirão.

A expectativa para esse ano de 2018 é que Figueirão atenda com transporte escolar cerca de 230 usuários, incluindo as linhas próprias e linhas terceirizadas, sendo atendimento com alto índice de qualidade e aprovação, uma vez que o transporte é realizado com dinamismo, pontualidade e segurança.

Fonte: Assecom/PMF

