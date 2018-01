Confira os vencedores da promoção Fim de Ano Premiado

Com apoio da Prefeitura Municipal, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Chapadão do Céu (ACIC) realizou no último sábado, dia 27 de janeiro, sorteios da promoção Fim de Ano Premiado.

Participam da promoção as pessoas que compraram no comércio local e preencheram seus cupons. No total, participaram do sorteio mais de 80 mil cupons.

Confira os prêmios e seus respectivos vencedores:

– Um Fiat Mobi 2017/2018, zero quilômetro: Soren Ulysses do Amaral

– Uma geladeira Duplex: Everton Rodrigo Pinheiro

– Uma TV 32 polegadas de LED: Jheferson Jandrey

– Um forno micro-ondas: Indianara Buchinger Pereira Ziller

– Uma bicicleta: Djessi Aleutina de Souza

Além dos prêmios oficiais, houve ainda sorteio de brindes surpresas. De acordo com o presidente da ACIC, Demilson Guimarães de Oliveira, os sorteios da promoção Fim de Ano Premiado aconteceriam no dia 30 de dezembro de 2017. Mas foi adiado devido ao pouco movimento na cidade.

“Muitas pessoas viajaram para visitar suas famílias ou comemorar o réveillon. Por isso, decidimos, juntamente com o prefeito, adiar o sorteio para uma data onde todos que participaram da promoção estivessem presente”, explica.

Segundo Demilson, a promoção foi importante para aquecer as vendas e valorizar a população que compra no comércio local. Para ele, o apoio do poder executivo e legislativo foi primordial para a realização do evento. “Sem a contribuição da Prefeitura Municipal de Câmara Municipal, não teríamos condições de realizar um sorteio de grandes proporções”, afirma.

*Assessoria

