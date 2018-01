Van cai em rio e mata músico tradicionalista do Rio Grande do Sul

Um acidente ocorrido na madrugada deste sábado, dia 27 de janeiro, em Getúlio Vargas, no Norte do Rio Grande do Sul, matou o músico tradicionalista Volmir Martins, de 48 anos, e deixou ainda outras três pessoas feridas.

O acidente aconteceu em uma estrada rural que dá acesso ao distrito de Rio Toldo, por volta das 2h30. O músico dirigia uma van, quando perdeu o controle do veículo e caiu no rio Castilha, morrendo no local.

As outras três pessoas que estavam no veículo foram socorridos por populares e levados até o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Os três receberam atendimento e foram liberados.

O corpo do motorista foi resgatado por homens do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, e encaminhado para Passo Fundo, no Norte do estado.

O produtor Jorge Mendes conta que Volmir era natural de Venâncio Aires, e que tinha 20 anos de carreira. “Ele estava voltando de um show quando aconteceu o acidente”, conta.

O músico havia feito uma participação com o grupo Os Monarcas no 2º Baile da Erva Mate, na cidade de Áurea.

Ainda conforme Mendes, Volmir deixa esposa e duas filhas. DouradosNews

