Prefeito Rogério Rosalin concede aumento salarial para servidores de imediato

O prefeito Rogério e o vice-prefeito Fernando reuniram-se no gabinete, nesta sexta-feira (26), com vereadores e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Ordiley Furtado Medeiros (Lela), e ainda o Gerente de Recursos Humanos da Prefeitura, Paulo Roberto Salomão.

Na pauta da reunião, o aumento do funcionalismo público, quando ficou decidido o índice de 3,0% (três por cento), já a partir deste mês de janeiro.

Como o IPCA anual atingiu o patamar de 2,95%, o aumento dado pela Prefeitura de Figueirão fica 0,05% acima da inflação.

Outro assunto que o prefeito ficou de analisar depois de estudo de impacto econômico, é o aumento de salário dos professores, no reajuste de 6,81%, conforme indicação da LDB – Lei de Diretrizes de Base.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos

Fonte: Assecom