Costa Rica estreou com derrota no estadual de 2018

A expectativa na segunda rodada do Campeonato Estadual estava pela estreia do Costa Rica, apontado como um dos favoritos, mas quem deu as cartas no Estádio Morenão sem torcedores foi o ABC. Na tarde deste sábado, o clube campo-grandense bateu o CREC por 3 a 2 em jogo de duas viradas e marcado por paralisações para atender jogadores contundidos. O ABC pula para liderança isolada e espera o jogo entre Operário FC e Novo para saber se fica sozinho na frente do Grupo A.

O jogo no Morenão sem torcedores começou com um susto. Logo nos primeiros minutos, Mailson foi atingido em uma disputa de bola e deixou o campo com uma contusão na lombar. O jogador foi atendido ao lado do campo e, depois, levado ao Hospital Universitário, que fez com que o jogo ficasse parado por cerca de 20 minutos. Com bola rolando, Sandrinho quase abriu o placar aos 25 para CREC e Bruno Ferreira respondeu no minuto seguinte. Aos 41 minutos, o ABC aproveitou um contra-ataque para abrir o placar. Everton lançou Copete que deu toque perfeito para Bruno Ferreira tocar na saída do goleiro Daniel e fazer 1 a 0.

No segundo tempo o CREC fez valer seu maior poder técnico e foi buscar a virada. Aos 16 minutos, Altino cobrou falta e Douglas, de cabeça, desviou na primeira trave, sem chances para Marcos. Aos 27, Sandrinho poderia ter marcado o segundo, mas Marcos evitou com ótima defesa. Dez minutos depois, Sandrinho volta aparecer na área e foi derrubado por Luberto. Pênalti que o próprio atacante cobrou para virar o placar.

O ABC não desanimou com a desvantagem e foi buscar o empate. Aos 46, após cobrança de escanteio, Everton subiu para cabecear e vencer Daniel, empatando em 2 a 2. A pressão do time da casa seguiu e a vitória veio nos acréscimos dado por causa do atendimento ao jogador Laerte, do CREC. Aos 54, após cobrança de escanteio, a zaga afastou parcialmente e Iwata recuperou a bola, cruzou e o zagueiro Dougão subiu para cabecear e fazer o gol da vitória.

O resultado dá ao ABC a liderança isolada provisória do Grupo B com quatro pontos. Operário FC, Novo e o Comercial, que folga na rodada, têm um ponto cada, enquanto o Costa Rica não pontuou na única partida que disputou. Neste domingo (28), Operário e Novo se enfrentam no Morenão e o vencedor assume a ponta isoladamente.

