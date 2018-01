Prêmios da promoção Fim de Ano Premiado serão sorteados hoje

Com apoio da Prefeitura Municipal, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Chapadão do Céu (ACIC) realiza hoje, 27 de janeiro, sorteios da promoção Fim de Ano Premiado.

Participam da promoção as pessoas que compraram no comércio local e preencheram seus cupons. Os prêmios que compõem a campanha oficial são:

– Um Fiat Mobi 2017/2018, zero quilômetro

– Uma geladeira Duplex

– Uma TV 32 polegadas de LED

– Um forno micro-ondas

– Uma bicicleta

Além dos prêmios oficiais, haverá ainda sorteio de brindes surpresas. Para o sorteio principal, dos prêmios listados acima, o ganhador não precisa comparecer no local. Mas, os brindes extras só contemplarão aqueles que estiverem no evento.

A ação da ACIC acontece a partir das 20h na Praça de Eventos Pedro Ludovico Teixeira. Além da premiação, haverá show da dupla Hugo e Diego. O local também contará com praça de alimentação completa, com a presença da Feira Municipal de Alimentação. O comércio de Chapadão do Céu também participará com vendas de produtos.

De acordo com o presidente da ACIC, Demilson Guimarães de Oliveira, os sorteios da promoção Fim de Ano Premiado aconteceriam no dia 30 de dezembro de 2017. Mas foi adiado devido ao pouco movimento na cidade. “Muitas pessoas viajaram para visitar suas famílias ou comemorar o réveillon. Por isso, decidimos, juntamente com o prefeito, adiar o sorteio para uma data onde todos que participaram da promoção estivessem presente”, explica.

