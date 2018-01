Policia Militar prendeu 4 pessoas que usavam carrinho do bebê para vender drogas

A Polícia Militar de Chapadão do Sul prendeu no início desta tarde na Praça da Avenida Goiás, no Parque União, três adultos e um menor acusados de tráfico de drogas. Sendo uma pessoa mãe de uma criança de três meses, que estava dentro do carrinho.

Segundo o BO, os acusados estavam na praça, vendendo drogas, quando três policias com larga experiência em investigação, fizeram a abordagem nos suspeitos e após uma vistoria no carinho da criança, encontraram, 33 paradas de maconha, que foram escondidas pela própria mãe.

Todos os quatro envolvidos no caso foram presos, encaminhados a delegacia de polícia civil, onde foi acionado o Conselho Tutelar, devido ao fato do bebê, que foi encaminhado a Casa de Acolhimento, até que a justiça se manifesta.

O menor foi colocado em liberdade, após um termo de conduta.

Comentários