Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória enfrenta Lucinda, e Leonor e Gregório se angustiam com a discussão. Vicente e Nicota se preocupam com Maria Vitória. Maria Vitória agride Lucinda. Reinaldo revela a Emília sobre a gravidez de Eunice. Leonor entrega a Lucinda a carta de Inácio que escondeu. Conselheiro conversa com seu advogado. Lucinda chora ao ler a carta de Inácio. Maria Vitória conta a Vicente como foi seu encontro com Lucinda. Tomaso sai novamente, e Natália fica irritada. Olímpia pede a Edgar que não volte para a fazenda. Vicente revela a Reinaldo o que Lucinda fez contra Maria Vitória. Lucerne e José Augusto se preparam para o encontro que terão. Inácio desafia Delfina, que faz ameaças ao rapaz. Tereza pede a Inácio que proteja Mariana de Delfina.

DEUS SALVE O REI

Augusto vê Istvan e Mirtes na cama. Catarina finge que se sente humilhada por ter sido supostamente traída pelo noivo e pela prima. Catarina e Constantino comemoram o sucesso do plano para ficarem juntos. Augusto avisa a Istvan que o casamento está cancelado e pede ao marquês que se retire de Artena. Romero diz a Olegário que Rodolfo precisará de sorte para solucionar os problemas de Montemor. Mirtes acusa Catarina de ter armado contra ela e o marquês. Diana pergunta a Virgílio se ele ainda ama Amália. Rodolfo vê a imagem de Brice refletida no espelho e fica surpreso. Augusto informa a Catarina que irá pensar em um novo pretendente para a filha. Rodolfo ordena que os guardas retirem Brice do castelo. Petrônio percebe a dificuldade para expulsar Brice. Selena pergunta a Saulo se ele é órfão. Augusto avisa a Catarina que visitará o conde de Alvarez. Afonso luta com Tirso para defender Amália e acaba preso por agredir um soldado do rei Augusto.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Elizabeth/Duda pede a Renan que se afaste dela. Clara incentiva Laura a não desistir de seu casamento. Laura expõe seu medo para Rafael. Vinícius tenta se aproximar de Laura, mas ela se afasta. Sophia dá um conjunto de esmeraldas para Laura e Lorena fica maravilhada. Gael se entende com Aura. Samuel diz que vai ao casamento de Laura e Rafael com Cido. Nádia reclama de não ter sido escolhida para madrinha do casamento da filha de Lorena. Adriana se queixa da mãe para Renan e afirma que não a perdoará. Natanael descobre que Elizabeth/Duda ficará sozinha na casa de Clara. Lívia desiste de ir ao casamento para consolar Mariano. Samuel chega com Cido e todos comentam. Gael se surpreende ao ver Clara no altar com Renato como madrinha. Adinéia oferece dinheiro a Irene para reconquistar Cido. Natanael aparece na casa de Clara armado e Elizabeth/Duda se apavora. Gael discute com Renato no altar por causa de Clara. Vinícius entra com Laura na igreja e tenta convencê-la a desistir do casamento. Laura chora durante a cerimônia.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

AMOR PROIBIDO

Deniz vai à exposição de Peyker e reencontra um antigo namorado. Behlul pensa em Bihter e se recusa a sair com Nilay. Besir maltrata Nilay e ela fica muito triste. Katia entra no quarto de Besir e se insinua, mas Besir a expulsa. Behlul entra no quarto de Bihter e sente o perfume dela. Adnan dá um valioso presente ao bebê de Peyker. Behlul chega em casa com Elif e anuncia que os dois vão se casar.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

