Cassilândia: Ladrão armado assalta a Casa do Aviamento

Um ladrão entrou, na manhã deste sábado, 27 de janeiro, na Casa do Aviamento, na Rua José Cristino Sobrinho, 470, no centro de Cassilândia, e perguntou inicialmente por preços de linha de costura. Após fazer o falso orçamento, para simular que estava ali para fazer compra, apontou a arma e anunciou o assalto.

A funcionária Rayane foi trancada no banheiro pelo ladrão, que não conseguiu fazer o mesmo com o seu Divino. O proprietário da loja, Divino Gomes da Silveira, entrou em luta corporal com o ladrão, chegando a lhe desferir cotovelada e soco. Empurrado, seu Divino ficou com escoriação leve no corpo e felizmente acabou saindo ileso.

O ladrão levou a quantia de R$ 100,00 em cédulas trocadas do caixa e a bolsa de Rayane. Segundo informações da Polícia Militar, a bolsa da funcionária foi recuperada e o ladrão sumiu com o dinheiro.

Felizmente o lojista e a funcionária saíram praticamente ilesos. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil que segue nas investigações para chegar ao autor do assalto.

