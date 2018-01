Sistema de emissão de NFE passa por manutenção e ficará indisponível, temporariamente. Veja como emitir Recibo Provisório de Serviço.

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio do Departamento de Auditoria Tributária, informa a todos os contribuintes do município que por motivos de manutenção o sistema online para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – Nfe estará temporariamente indisponível.

A manutenção terá início no domingo, dia 28, a partir das 12:00 hs. A previsão é que o sistema retorne ao normal na quarta-feira, dia 31.

O Departamento de Auditoria Tributária informa que na ausência desse sistema estará disponível o formulário para emissão de Recibo Provisório de Serviço – RPS.

O RPS é o documento que deverá ser usado no eventual impedimento da emissão da NFe, devendo ser emitido em duas vias, sendo a primeira entregue ao tomador do serviço e ficando a segundo em poder do emitente.

A substituição do RPS por NFe se dará até o 10° dia subsequente ao de sua emissão, conforme disposto no Decreto nº 1.853, de 26 de maio de 2010.

CLIQUE AQUI E BAIXE O RPS PARA PREENCHIMENTO.

A Administração Municipal conta com a compreensão de todos, ressaltando que a manutenção se faz necessária para melhorias do sistema.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato com o Departamento de Auditoria Tributária pelo telefone (67) 3562-5671 ou pelo e-mail auditoriatributaria@chapadaodosul.ms.gov.br.

