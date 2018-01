Prefeitura faz doação de R$ 1 mil a cada uma das 48 famílias do Lote Urbanizado do Balmant

A Prefeitura de Cassilândia fez a entrega de cheque no valor de R$ 1 mil para cada uma das 48 famílias contempladas no programa habitacional Lote Urbanizado do bairro do Balmant, em Cassilândia.

O cheque era nominal ao proprietário do imóvel e a quantia é uma forma de ajudar as famílias na aquisição de material de construção para que possam alcançar o sonho da casa própria.

A doação foi aprovada pela maioria dos vereadores em sessão na Câmara de Vereadores no ano passado.

Os terrenos foram doados com alicerce pela Prefeitura de Cassilândia em parceria com o governo do Estado

Cassilandiaurgente

Comentários