DUPLA armada de revólver rouba dinheiro e computadores de cerealista no Pólo Empresarial de Chapadão do Sul.

adrões armados com revólver e facão invadiram uma empresa cerealista no Pólo Empresarial e assaltaram os proprietários por volta das 18 horas de ontem (quinta-feira). Roubaram cerca de R$ 2 mil em dinheiro, pingente de ouro, anéis, celular e dois notebooks. Esta ocorrência teve como destaque o uso do jaleco da Usina Cerradinha por um dos assaltantes. Eles chegaram de surpresa a e saíram rapidamente em direção ao bairro Esplanada. Os proprietários foram obrigados a deitarem no chão durante a ação.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer diligência na tentativa de localizar os criminosos. Os policiais procuram imagens de câmeras se segurança com a chegada do bandidos na rua porque dentro do estabelecimento eles estavam com os rostos cobertos.

