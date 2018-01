Cruz Vermelha Brasileira MS Busca Novos Voluntários.

A Cruz Vermelha Brasileira MS, por meio da equipe que atua em Chapadão do Sul , busca novos voluntários , para atuar na cidade e na região , uma nova turma para formação dos novos integrantes será aberta em início do mês de Fevereiro , Treinamento será realizado na Cidade de Chapadão do Sul

Interessados em ser voluntários, deverão acessar o Link Abaixo e preencher um cadastro básico, nesse devera selecionar a cidade de Chapadão do Sul e qual departamento que possui interesse em ingressar .

Áreas de atuação:

Socorro e Desastre

Promoção à Saúde

Juventude

Doações

Primeiros Socorros

Programas Comunitários

Comunicação

Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de interesse social e comunitário, melhorando a vida das pessoas. A Cruz Vermelha Brasileira – Mato Grosso do Sul mantém um corpo de voluntários capacitados e atuantes, que trabalham em diversas áreas. Você pode contribuir com suas habilidades ou simplesmente com sua vontade de ajudar.

Condições para se tornar voluntário na Cruz Vermelha Brasileira – Mato Grosso do Sul

– Acreditar e fazer valer os Princípios Fundamentais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho: Humanidade, Independência, Imparcialidade, Neutralidade, Unidade, Voluntariado e Universalidade;

– Dispor de tempo para conciliar o serviço voluntário com outros interesses e compromissos;

– Comparecer às capacitações, treinamentos e reuniões de voluntários;

– Ter mais de 18 anos (caso contrário, será necessária autorização dos pais ou responsáveis por escrito).

Link para Cadastro:

http://cruzvermelhams.org.br/03_seja_voluntario

Comentários