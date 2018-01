Com distribuição de Saco de Ráfia, Prefeitura de Alcinópolis lança ação de incentivo à separação correta do lixo

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, continua dando sequencia ao projeto de coleta seletiva e nesta semana deu mais um passo para que a população possa contribuir com a reciclagem do lixo ao distribuir sacos de Ráfia aos moradores das Cohabs 1 e 2.

A secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, explicou que de início a ação será desenvolvida apenas nas duas Cohabs citadas acima, mas que a pretensão é estendê-la por toda a cidade. Para garantir a eficiência do projeto, a secretária destacou alguns pontos importantes. “No Saco deve ser depositado apenas lixo reciclável e limpo, e o mesmo deve ser mantido fechado, protegido do sol e da chuva para aumentar sua durabilidade e evitar que animais tenham contato com o resíduo”, disse.

A gestora informou ainda que o saco de Ráfia não poderá ser vendido, doado ou utilizado para outros fins que não seja o armazenamento do lixo reciclável e que após a coleta do caminhão, que acontece todas as quintas-feiras, o saco será devolvido à população pelos coletores.

O que pode ser reciclado?

Junto com o saco de Ráfia foi distribuído panfleto com instruções do que deve ser separado para reciclagem e reaproveitamento. São eles metais (como latas e ferragens), papéis (como jornais, revistas, papelão e embalagens de suco e leite vazias), plásticos (como garrafas e copos descartáveis, por exemplo), além de vidros.

Mais informações sobre a distribuição dos sacos de Ráfia e sobre Coleta Seletiva pelo telefone 3260-1739.

Fonte: Assessoria de Imprensa

