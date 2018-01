Convite do Super Aurora

Neste sábado dia 27 de janeiro o Super Aurora convida todos os amigos clientes para o festival de tortas que vai acontecer a partir das 08:00 ms na padaria do supermercado, terá variedades em sabores e a decoração fica a critério do cliente, não fique sem a sua sobremesa para o final de semana.

O festival de tortas no Super Aurora está sendo realizado pela 2º vez, a pedido de clientes estamos novamente repetindo a promoção e parceria com nossos fornecedores e com isto virou uma das programações da campanha Fechamento de mês Super Aurora, que teve inicio hoje dia 27 e termina no dia 31 de janeiro contando com um tabloide de ofertas imperdíveis e degustações em vários setores da loja. Vale a pena conferir.

Robson Roberto

Marketing/publicidade

Super Aurora.

67998241200

Comentários