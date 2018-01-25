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Super Quinta do Super Aurora

jan 25, 2018Informe Publicitário

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SUPER QUINTA DA PADARIA E LATICINIOS SUPER AURORA
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU 2.0 800G  R$         9,98
MARGARINA DORIANA C/ E S/ SAL TRADIC 500G  R$         4,69
LEITE FERMENTADO ITAMBÉ 450G  R$         4,99
IOGURTE POLPA GOODY FRUTI MORANGO 540G  R$         3,79
PETIT SUISSE DANONINHO 320G  R$         5,99
CAFÉ BRASILEIRO ALMOFADA 500G  R$         7,69
BISCOITO RECHEADO TRAKINAS 136G/143G  R$         1,49
REQUEIJÃO CREMOSO DANONE 200G  R$         5,99
MORTADELA PERDIGÃO OURO DEFUMADA A CADA 100G  R$         1,79
PÃO FRANCÊS AURORA KG  R$         7,39
PÃO DE QUEIJO AURORA A CADA 100G  R$         1,59
A SUPER DO DIA É
LEITE UHT ITALAC TP 1L  R$  2,89
OFERTAS VÁLIDAS PARA O DIA 25-01-2018 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTQUES
SUPER AURORA, O SUPERMERCADO DA FAMÍLIA E DAS GRANDES PROMOÇÕES

 

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