Realizada em Chapadão do Sul reunião sobre Novas Oportunidades de Negócios

A reunião aconteceu na Casa do Produtor, localizado no Sindicato Rural de Chapadão do Sul às 18h e contou com a presença de dezenas de pessoas. A ação foi desenvolvida pela Prefeitura de Chapadão do Sul e o Sindicato Rural.

A reunião apresentou uma oportunidade a mais de negócio, para os setores produtivos, de comércio e serviços, fomentando a diversificação da produção agrícola do nosso município e região.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, aproveitou a oportunidade para destacar a qualidade do agronegócio em Chapadão do Sul e agradeceu a presença de todos, que de alguma forma, estão envolvidos no progresso e no desenvolvimento de Chapadão do Sul.

Além do prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, estavam presentes o prefeito de Paraíso das Águas Ivan “Xixi”, prefeito de Paranaíba Ronaldo Miziara, prefeito em exercício de Costa Rica Roberto Rodrigues, o Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar do MS Rogério Beretta, coordenador das ações do Governo do Estado na região Sebastião Almeida, técnicos da MGV Participações e Empreendimentos, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul Lauri Dalbosco, secretário da SEDEMA Felipe Batista, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Administração Dinho, diretor da UFMS/Chapadão do Sul Kleber Gastaldi, presidente da Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul Toninho Assunção e do vereador Mika, além da participação do produtores rurais, técnicos e outras entidades do município.

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece a presença de todos os participantes. A reunião foi de grande importância para o debate de uma nova cultura que pode ser realidade na nossa região, gerando cada vez mais desenvolvimento e progresso.

