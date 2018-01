Procon de Chapadão do Sul recebeu representantes da Energisa

Na manhã desta quinta-feira, 25, o Procon de Chapadão do Sul recebeu a presença de representantes da Energisa: o supervisor de atendimento Jeferson Ferreira de Jesus e o coordenador de atendimento exclusivo aos Procons Rubens Antônio de Oliveira.

Durante a oportunidade, a responsável pelo Procon de Chapadão do Sul, Cida Oliveira, conversou com os representantes para esclarecimentos das demandas de atendimentos do Procon no município, além de prestar informações para empresa.

O Procon de Chapadão do Sul está localizado na Rodoviária Municipal, segundo piso. O telefone para contato é (67) 99967-0823.

