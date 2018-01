Fundação Chapadão iniciou o Tuor da Soja na região

Com a presença de centenas de pessoas, entre elas, o prefeito João Carlos Krug, Presidente do Sindicato Rural, Lauri Dalbosco, do Superintendente de Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, do Secretário da Sedema, Felipe A. Scorssato Batista e do Diretor Executivo da Fundação Chapadão, Pesquisador Edson Pereira Borges, a Fundação Chapadão iniciou nesta manhã o Tuor da Soja na região dos chapadões.

O ponta pé inicial ocorreu na sede da entidade, onde estão sendo testada mais de 70 variedades de soja, utilizando as mais altas tecnologias para o experimento.

A abertura do evento foi feita pelo Diretor Executivo da Fundação Chapadão, Pesquisador Edson Pereira Borges, agradecendo a presença de todos, dos patrocinadores e em especial as empresas parceiras da Fundação, que são fundamentais para que os resultados destas pesquisas sejam realizados.

O prefeito João Carlos Krug, deu as boas-vindas aos visitantes e falou da importância que tem a Fundação Chapadão, no trabalho de apoio dos produtores de toda região e também de outros estados.

O Pesquisador Dr. Jefferson Luís Anselmo, responsável pelo campo experimental das cultivares, afirmou que foram testadas setenta variedades de soja, recomendadas para abertura de plantio, todas elas de várias empresas fornecedoras.

Lembrou o pesquisador que todas elas foram plantadas no mesmo dia, ou seja, no dia 1º de outubro, para atender a demanda do produtor, principalmente daquele que planta a safrinha.

