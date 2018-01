Chapadão do Sul vai receber caminhão-caçamba do Governo de MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – por meio de contratos e serviços da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) – adquiriu caminhões caçambas para 15 municípios, para facilitar as obras da rede coletora de esgoto e abastecimento de água e na recuperação de asfalto e consertos. Chapadão do Sul é um dos contemplados e vai receber o transporte nesta quinta-feira (01/02), às 14h, com solenidade em frente à Prefeitura de Chapadão do Sul.

Os veículos, de modelo Ford Cargo 816 (Ano 2017/Modelo 2018), investimento na ordem de R$ 2,3 milhões de reais de recursos públicos estaduais, atenderão diretamente 323.080 moradores dessas cidades do interior do Estado, onde há 117.700 pontos de ligações de água, sendo em Chapadão do Sul, 26.829 moradores atendidos pelos serviços da Sanesul. “A Sanesul atende 124 localidades (68 municípios e 56 Distritos no Estado), foram feitos estudos técnicos para melhor distribuição dos caminhões caçambas, que ficarão em locais estratégicos e com mais demandas e poderão ser deslocados para cidades e distritos da região”, explicou o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha.

Os caminhões serão levados para Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Ivinhema, Ladário, Maracaju, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde Mato Grosso. “É a reposição e a ampliação da frota da Sanesul, investimento em recuperação e em estrutura; valores bem aplicados que reduzirão nos custos de manutenção, economia com combustível e teremos bons resultados nos serviços. O funcionário no campo terá melhor ferramenta de trabalho e o serviço será mais ágil”, explicou o diretor de Administração e Finanças da Sanesul, André Soukef.

Nova frota

E, em outros 53 municípios atendidos pela Sanesul, segundo o gerente de suplementos e apoio ao administrativo, Jairo Luiz Vasques, os veículos utilitários e maquinários já foram trocados ou reformados na gestão do governador Reinaldo Azambuja. “A frota de quase 500 máquinas e veículos encontra-se em perfeitas condições de uso, o governador vem priorizando pela conservação e investimentos nos transportes”, comentou Vasques.

