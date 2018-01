A Prefeitura de Cassilândia, mesmo neste período chuvoso de verão, está trabalhando na recuperação de estradas vicinais do município.

A administração Jair Boni não quer deixar acumular serviços e vem contando com apoio do governador Reinaldo Azambuja para melhorar o tráfego no interior do município.

Estas duas fotos foram feitas pelo vereador Rodrigo e publicadas em sua página mostram obras sendo feitas na região da Adeneide rumo ao Morro da Mangaba. Veja.

*Cassilândia Urgente

