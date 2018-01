Após 20 anos de tradição; Paranaíba não terá o Carnaíba

Após 20 anos de tradição Paranaíba não realizara a edição de 2018 do Carnaíba, que chegou a trazer cerca de 12 mil turistas ao município no auge do evento, que foi considerado um dos maiores do estado. Segundo a publicação no site oficial da Prefeitura, a não realização do evento popular seria em função de dificuldades financeiras e impedimento legal imposto pelo Ministério Público Estadual, devido a não construção do aterro sanitário na cidade

“Vários fatores contribuem para o cancelamento da festa”, disse prefeito na nota, que afirmou estar focado em outras prioridades para a cidade.

O mandatário apontou que existem demandas mais importantes a serem resolvidas, coo manutenção da cidade reforma de escolas e creches para o reinicio das aulas e investimentos em infraestrutura.

“As fortes chuvas causaram estragos que até agora estão sendo consertados nas ruas dos bairros e nas estradas rurais. Nos próximos dias vamos dar posse para aproximadamente 70 servidores aprovados em concurso. Estamos preparando o reinicio das aulas com a reforma de escolas e creches. Temos que limpar terrenos sujos para evitar proliferação de escorpiões e outros bichos, enfim temos muitos problemas para serem resolvidos, vamos focalizar na solução desses problemas”, argumentou Miziara.

