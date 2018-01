Valorizando o esporte amador, Governo de Costa Rica entrega melhorias do Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita de Souza

Autoridades de Costa Rica – MS inauguraram na noite da última sexta-feira, 19 de janeiro de 2017, as melhorias do Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita de Souza, que agora conta com um moderno placar eletrônico e espaço reformado para valorizar o esporte.

O prefeito em exercício Roberto Rodrigues falou da emoção de chegar ao ginásio e ver vários torcedores presentes. “Fico muito feliz quando realizamos obras e ações que a sociedade possa usufruir, e o ginásio é prova disso. Com início da Copa Rotary e a inauguração, recebemos mais de 500 pessoas nesta noite. Agradecido por participar desse momento que agora fica marcado na história de Costa Rica”, frisou.

“Participei hoje, ao lado do prefeito em exercício, Roberto Rodrigues, da solenidade de entrega das melhorias feitas no ginásio. Os amantes do esporte agora podem utilizar de um espaço reformado e adequado para receber os competidores e a torcida”, enfatizou o prefeito que está de férias, Waldeli dos Santos Rosa.

Conforme o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, o ginásio de esportes é usado durante todo ano, seja recebendo competições oficiais, como também amadoras, além de abrir espaço para os alunos da Rede Pública de Ensino durante os jogos escolares.

“O nosso ginásio é um espaço utilizado em todos os períodos do ano e agora com essas melhorias com certeza iremos receber e apoiar a realização de mais competições e assim vamos deixar esse governo marcado por prioriza o esporte”, declarou Keyler Barbosa.

Além das autoridades acima citadas, a inauguração também contou com a presença dos secretários Ailton Martins de Amorim (Agricultura e Desenvolvimento); Professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral (Educação); subsecretário Ivanildo Ferrari (Agricultura); os assessores Ademildo Batista de Amorim (Esporte) e Silvanio Gonçalves (Saúde) e o presidente do Rotary Clube Jesus Ribeiro.

E ainda os vereadores José Augusto Maia Vasconcellos (Presidente), Rosângela Marçal Paes (1ª secretária), Claudomiro Martins Rosa (Líder do prefeito), Rayner Moraes Santos (vice-líder do prefeito) e Jovenaldo Francisco dos Santos.