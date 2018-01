Prefeito em exercício prestigia abertura dos trabalhos do Legislativo Municipal e afirma que Costa Rica segue a passos largos no desenvolvimento e na boa gestão

Ao prestigiar a primeira sessão ordinária de 2018 do Legislativo Municipal, realizada na manhã da última segunda-feira, 22 de janeiro de 2018, o prefeito em exercício de Costa Rica – MS, Roberto Rodrigues, afirmou que a cidade segue a passos largos no desenvolvimento e na boa gestão.

Ao ser convidado para fazer uso da Tribuna, o prefeito em exercício afirmou que o município não para e atua em todas as áreas para manter uma gestão equilibrada e que atenda aos anseios da população. “Fico muito feliz que Costa Rica é uma cidade de uma boa administração e esse trabalho é feito em conjunto com vocês vereadores e a população participando”, enfatizou Roberto Rodrigues ao relatar as perspectivas das secretarias municipais para 2018.

Roberto Rodrigues também parabenizou na nova composição da mesa diretora da Casa de Leis que tem como presidente o advogado José Augusto Maia Vasconcellos “Dr. Maia”, vice-presidente Waldomiro Bocalan “Biri”, primeira-secretária Rosângela Marçal Paes e segundo secretário o vereador Antônio Divino Felix Rodrigues “Toninho Felix”.

Também acompanharam o prefeito em exercício durante a sessão o secretário de Agricultura e Desenvolvimento, Ailton Martins de Amorim, o assessor Municipal Lourenço Felisbino de Paula, imprensa e sociedade em geral.