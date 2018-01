Mulher é estuprada quando caminhava nas imediações de Choperia em Chapadão do Sul.

Uma mulher foi abusada sexualmente por dois homens nas proximidades da Choperia de Carli Bier por volta da 1hs30 do último domingo. Aquela região realmente é escura por ser desabitada e a vítima estava se deslocando para casa quando foi abordada por dois homens, um deles armado com faca. Um a segurou pelas costas e tapou sua boca para que parasse de gritar. Foi agredida com tapas no rosto e na cabeça sem nenhum motivo. O outro bandido tirou a roupa da vítima e praticou o estupro.

Fontes policiais alertam para que moradores de todos os bairros fiquem atentos à movimentação de pessoas estranhas ou em atitudes suspeitas. Ligue imediatamente para o 190 (Polícia Militar) ou 35621210 (Polícia Civil). Os investigadores da civil estão todos empenhados em achar estes vagabundos que estupraram uma mulher somente pelo fato dela estar sozinha, desprotegida.

O caso revoltou até mesmo policiais experientes que não estão acostumados com este tipo de registro em Chapadão do Sul. Segundo o site Chapadense, o delegado Danilo Mansur não atendeu as ligações feitas na manhã de hoje, mas está confirmado que todo aparato técnico de investigação está sendo colocado neste caso com o objetivo de localizar os dois abusadores que atacaram a mulher com o claro objetivo do abuso sexual.

*César Rodrigues – Chapadense News

