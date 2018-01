Começa nesta quinta-feira 25 Tour da Soja nas regiões dos chapadões

A Fundação Chapadão inicia nesta quinta-feira 25, o tour da soja, na região dos chapadões.

Tradicionalmente o Tour se inicia na sede da Fundação Chapadão, localizada na BR 060 na saída para Chapadão do Céu.

A abertura está marcada para acontecer as 08horas, quando serão apresentadas 84 cultivares de soja, sendo 28 cultivares RR e 56 cultivares intacta RR2 PRO.

Este ano o evento tem o patrocínio do Banco Sicredi, da imprensa, Prefeitura de Chapadão do Sul, Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul, Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Campus Chapadão do Sul da UFMS, Semeagro, Sec. de Est. De Meio Amb. Desnv. Econ. Prod. e Agric. Familiar, Fundems, Fundect, e Famasul.

O evento será a oportunidade do sojicultor, os resultados do experimento utilizado pela Fundação Chapadão e seus parceiros.

