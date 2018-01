Etanol registra alta de preço pela 18ª semana consecutiva

O indicador semanal divulgado pelo instituto de pesquisa Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) nesta terça-feira (23) aponta que o preço do etanol hidratado registrou alta no preço pela 18ª semana consecutiva.

Segundo levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que monitora a tabela de preços dos postos de combustíveis em Campo Grande, dentre 40 empresas analisadas entre os dias 15 e 22 de janeiro, a variação chegou a 8,5% com menor preço cotado a R$ 2,99 e o maior R$ 3,24.

Entre os principais motivos do aumento está o período de entressafra para as usinas que apresentam oferta menor, além de estão negociando o preço com margem de lucro mínima.

Além disso, pesquisadores da Cepea avaliam que o aumento dos preços é resultado da antecipação dos negócios feitos pelas distribuidoras nas primeiras semanas de janeiro e a perda de competitividade frente à gasolina C, que registrou queda nos valores.

*Correio do Estado

