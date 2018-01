Enquanto empreiteira não conclui obras, Prefeitura realiza reparos em ruas de Paraíso das Águas

Na manhã desta quarta-feira (24/1), o prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Xixi/MDB), acompanhado do coordenador municipal de obras do município, Bugre Tozzo, dos vereadores Anísio Andrade (DEM), Fiotinho (PR) e Neife Vida (PR), estiveram acompanhando a obra de cascalhamento das ruas do Jardim Bom Jesus e Portal do Paraíso. Com as constantes chuvas, várias ruas ficaram esburacadas, prejudicando a vida dos moradores daquela região e a todos que utilizam as ruas.

O prefeito Ivan Xixi informou que a obra de pavimentação asfáltica já deveria estar concluída, porém, devido ao atraso da empresa responsável pela obra – que inclusive já foi notificada, realizou apenas a drenagem em algumas vias, mas para atender os moradores da região e aos usuários das ruas, está realizando os reparos necessários emergenciais.

Os vereadores Anízio Andrade e Fiotinho, autores da indicação da recuperação das ruas, agradeceram ao prefeito municipal por atender tal solicitação e ressaltaram a importância da obra, que vai garantir mais qualidade de vida, facilidades e comodidade para a população. “Enquanto a obra de pavimentação asfáltica não é concluída, a população sofre ao trafegar por estas vias, então agradecemos ao prefeito Ivan Xixi, que tão prontamente atendeu nossa solicitação e da população em realizar esta obra de emergência, para facilitar o dia-a-dia destes moradores”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, vereador Anízio Andrade.

A continuação da Rua Valdeci Feltrin e adjacentes já estão recuperadas, facilitando o tráfego de veículos.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO JARDIM BOM JESUS

A obra de drenagem e pavimentação asfáltica de ruas do Jardim Bom Jesus, nesta primeira etapa, deveria ter sido entregue no dia 29 de agosto de 2017. A etapa desta obra é totalizada em R$ 480.000,48 (quatrocentos e oitenta mil reais e quarenta e oito centavos), com recursos do Governo Federal, através do Ministério das Cidades e Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, através da assessoria jurídica já notificou as empreiteiras responsáveis pelas obras em atraso no município.

