Diretoria do Sindicato realiza reunião para definir metas para 2018

A diretoria do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, esteve reunida para definir as metas de trabalho para 2018.

O presidente da entidade, Lauri Dalbosco, colocou diversos assuntos em pauta, que foram todos debatidos e detalhados para que o sucesso seja alcançado neste ano.

Entre os assuntos debatidos ficou definida que de 30 de maio a 3 de junho de 2018 acontece a 26ª Exposul.

Também ficou definido que serão realizadas diversas reformas no parque, na cozinha do centro de eventos, calendário de atividades, subvenções de alugueis a entidades e também, buscar soluções quanto questão do Funrural e tributos que são pertinentes na vida do produtor.

