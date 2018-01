UFMS divulga gabarito preliminar do vestibular 2018; confira resultado

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou na tarde desta segunda-feira (22), o gabarito preliminar das provas do vestibular 2018. Foram mais de 8 mil inscritos tentar uma das 1.616 vagas dos cursos de graduação. O gabarito pode ser conferido neste link.

Conforme a universidade, foram 8.028 inscritos e o curso mais concorrido foi o de Medicina, tendo 144 pessoas por vaga. Na sequência dos cursos com maior procura está Direito, com 633 candidatos inscritos; Odontologia, com 270 candidatos; Medicina Veterinária, com 259; Arquitetura e Urbanismo, com 221; Engenharia Civil, com 117 candidatos inscritos.

A prova objetiva foi realizada no último domingo (21), nas cidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

