Projeto Florescer está com matrículas abertas em Chapadão do Céu

O Projeto Florescer está com matrículas abertas para as atividades de 2018. Ainda restam 30 vagas para o período vespertino, visto que as vagas do matutino já foram preenchidas. Ao todo, o Projeto atenderá 130 crianças.

De acordo com a Coordenadora Pedagógica do Projeto Florescer, Edicléia Martins, poderão se inscrever crianças com idade entre 06 e 12 anos. Para isso, os pais ou responsáveis devem comparecer ao local portando documentos pessoais, comprovante de endereço e certidão de nascimento da criança. A prioridade é para os pais que trabalham.

São formadas quatro turmas, de acordo com a idade das crianças. A primeira turma é de 6 a 7 anos, a segunda de 8 a 9 anos, a terceira de 10 a 11 anos, e última turma de 11 a 12 anos. Essa divisão ocorre para a realização de atividades dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Edicléia explica que trata-se de um programa do governo federal. O serviço é realizado em grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

Além disso, o Projeto Florescer também trabalha diversas oficinas recreativas e de aprendizagem. Tais como: auxílio tarefa, bordado, pintura em tela, pintura em pano de prato, jogos pedagógicos, atividades recreativas e esportes diversos.

As atividades para as crianças retornam no dia 05 de fevereiro. O horário continua o mesmo, das 8h às 11h30, no período matutino, e das 13h às 17h30 para o vespertino. O Projeto Florescer está localizado na Avenida Buriti, no Centro de Chapadão do Céu. Mais informações no telefone 3634-1522.

