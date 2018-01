Primeira Sessão Legislativa de 2018 será realizada no dia 05 de fevereiro, às 08h da manhã

A primeira Sessão Legislativa de 2018 do Poder Legislativo de Paraíso das Águas, será realizada no próximo dia 05 de fevereiro de 2018, segunda- feira, às 08h da manhã, no Plenário de Deliberações da Câmara Municipal de Paraíso das Águas – MS.

Na Sessão Ordinária, os vereadores apresentarão indicações proposituras, ofícios, requerimentos, discursos e outras atividades legislativas. A sessão é transmitida nas terças-feiras pelas rádios FM Paraíso 87,9 (11h da manhã) e Cultura 97,3 (20h).

“Mesmo estando em recesso parlamentar, nossos trabalhos não cessaram. Continuamente estamos participando de reuniões, ouvindo a população e trabalhando para nossa população”, destaca o presidente do Poder Legislativo, vereador Anízio Sobrinho de Andrade (DEM).

A Câmara Municipal de Paraíso das Águas está sempre a disposição da população, telefone 67-3248-1475 – Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 353 – Centro – CEP: 79.556-000 – Paraíso das Águas – MS.

Acesse: http://www.camaraparaisodasaguas.ms.gov.br

Brito News

