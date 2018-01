Prefeitura convida contadores para reunião na quinta-feira, 25.

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Departamento de Auditoria Tributária, está convidando todos os contadores do município para um importante reunião e apresentação do novo sistema de emissão de Nota Fiscais Eletrônicas que está em fase de implantação.

A reunião está marcada para a próxima quinta-feira, 25, com início às 14 horas no Paço Municipal.

A recomendável a participação de pelo menos um representante de todos os escritórios de contabilidade de Chapadão do Sul.

Qualquer dúvida ou para mais informações está disponível o telefone 3562 – 5671.

*Assessoria

