Inaugura nesta quinta-feira a filial do Barzinho Oriental em Chapadão do Céu

A população de Chapadão do Céu GO, está ganhando um grande estabelecimento comercial, o Barzinho Oriental, o point de maior sucesso em Chapadão do Sul MS, inaugura nesta quinta-feira (25) sua filial no município sudoeste goiano.

A festa de inauguração terá 3 dias de shows ao vivo, na quinta-feira (25) a animação é da dupla Helton Rodrigues & Henrique, na sexta-feira (26), o show será da dupla Léo & Naty e no sábado (27), ficará por conta da dupla Henrique & Alessandro.

O Barzinho Oriental de Chapadão do Céu contará com mais de 100 tipos de porções, tanto na culinária japonesa, porções variadas de peixes fritos e carnes exóticas, drinks e shows ao vivo todos finais de semana.

Os proprietários do Barzinho Oriental Lauro Ernandes e sua esposa Leidja, convidam toda a população céu-chapadense para participar da grande festa de inauguração que acontece nesta semana.

O Barzinho Oriental em Chapadão do Céu está localizado na Rua Ingá Oeste – Setor Industrial, 5186 – Centro – Antiga Empório Chapadão do Céu GO. Telefone para Delivery ou reserva de mesas, (64) 9.9971-7555 ou WhatsApp (64) 9.9958-1745.

