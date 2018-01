Congresso Internacional de Educação Física teve a presença de servidores da Secretaria de Cultura e Esporte

Representantes da Secretaria de Cultura e Esporte estiveram presentes no 33º FIEP, Congresso Internacional de Educação Física, que aconteceu em Foz do Iguaçu-PR, entre os dias 13 e 17 de janeiro deste ano.

Entre os participantes estavam o secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, além de mais sete professores da Secretaria de Cultura e Esporte. Para o secretário, o evento foi de grande importância para os profissionais, para atualização do conhecimento técnico exigido, que serão postos em práticas durante o ano de 2018, nos eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura de Chapadão do Sul através da Secretaria de Cultura e Esporte.

FIEP

O Congresso Internacional de Educação Física – FIEP, conhecido também como Congresso FIEP, é o maior e mais importante evento da Federação Internacional de Educação Física – FIEP, realizado anualmente no mês de janeiro na cidade de Foz do Iguaçu/PR, de forma ininterrupta desde o ano de 1986, tendo recebido mais de 55 mil participantes desde a sua primeira edição. O Congresso é organizado pelo Prof. Almir Adolfo Gruhn, que também é o idealizador do evento.

Neste ano, o tema do encontro foi “O profissional de educação física na América Latina” e foi estimado mais de mil participantes inscritos. A programação abrange mais de 30 cursos para qualificação e aprimoramento profissional em diversas áreas de atuação. Também acontecem o XV Congresso Científico Latino-Americano da FIEP e o XV Congresso Brasileiro Científico da FIEP e eventos paralelos.

O evento oferece atualização e aperfeiçoamento técnico, compartilhamento de informações e conhecimentos, assim como promove a integração entre os profissionais da área. “A qualidade dos cursos torna este o maior congresso de educação física da FIEP no mundo”, afirma o coordenador geral do evento, Almir Gruhn, no convite oficial.

