COD recupera veículo produto de roubo no município de Chapadão do Céu

Por volta de 02:40hs deste dia 23/01/2018 a equipe do COD Comando, quando em Bloqueio pela GO-050 no município de Chapadão do Céu-GO, deparou com a Fiat Strada Adventure CD, placas HTV-3119 de Coxim-MS trafegando em atitude suspeita.

Foi procedida as devidas buscas e averiguações, sendo que, na verificação documental do veiculo, foi percebido a possibilidade de adulteração do referido documento. Em verificação dos sinais identificadores, foi notado também que a numeração do chassis não condizia com a gravação existente no veiculo, da mesma forma, uma elevada suspeição nos demais sinais identificadores.

Fazendo a busca junto aos sistemas, ficou confirmado que tal veiculo tratava-se de produto de roubo ocorrido na cidade de Goiânia-GO no dia 19/01/2018 conforme o RAI nº 5245044 daquela data e que a placa original é OMJ-1710 de Goiânia-GO.

A pessoa abordada, encontra-se em cumprimento de pena no regime semi-aberto em Aparecida de Goiânia-GO pelo cometimento de crime tipificado no artigo 157 do CPB, além de possuir passagens pelo artigo 180 do CPB.

Após as constatações, foi dada voz de prisão ao autor e o veiculo apreendido, sendo apresentados à autoridade policial em Chapadão do Céu-GO.

Fonte: COD

